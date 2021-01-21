Более полугода длилось одно из самых ожесточенных противостояний российско-украинской войны. Из-за силы и несокрушимости украинских воинов назвали "киборгами". О том, как это было – читайте далее в материале.

В мае 2012 года с перерезанием голубой ленты Виктор Янукович открыл новый терминал Донецкого аэропорта имени известного композитора Сергея Прокофьева. Через 2 года, в апреле, сепаратисты под руководством российских военных специалистов пытались взять под контроль аэропорт. 6 мая 2014 года работа аэропорта прекращалась из-за угрозы безопасности полетов, пишет 24 канал.

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Бой за аэропорт в мае: россияне отступили

В ночь на 26 мая штурмовые группы россиян без единого выстрела заняли часть аэропорта. Украинский предатель – спецназовец Александр Ходаковский впустил вооруженных сепаратистов в здание. В Донецк прибыла российская группа "Искра" и подразделения чеченских воинов. Наемники в этом бою понесли значительные потери и отступили.



То, как выглядит аэропорт после постоянных обстрелов / Фото Сергей Лойко

Бои за Донецкий аэропорт: осень

После Минских соглашений аэропорт попал в зону отвода украинских войск. Это спровоцировало обострение противостояния, ведь для террористических группировок боевое получения этого объекта важно как демонстрация политической победы. Так считал Юрий Бутусов.



Украинские военные держали оборону / Фото Сергей Лойко

4 сентября украинские пехотинцы 93-й механизированной бригады и бойцы 3-го полка спецназначения удерживали аэропорт. Украинские бойцы захватили пленных, среди них были:

6 военнослужащих российской армии;

1 офицер-артиллерист.

Позиции сил ВСУ враги обстреливали из артиллерии и минометов. Они не заканчивались.



Украинские военные / Фото Сергей Лойко

В ночь с 8 на 9 октября террористические группировки предприняли еще одну попытку захватить контроль над аэропортом.

2 ноября военным удалось полностью зачистить одно из помещений нового терминала. После этого над аэропортом подняли 3 украинских флага. Это они совершили под постоянными обстрелами из тяжелой артиллерии.



"Киборгам" удалось освободить терминал Донецкого аэропорта / Фото uapress

Бои за Донецкий аэропорт: зима

На протяжении всей зимы продолжались бои за аэропорт. Важной ролью для обороны аэропорта был тот факт, что командиры оставляют только добровольцев.

Захватить стратегически важный объект боевикам не удалось. 13 января сосредоточенным огнем террористы завалили башню.

Падение башни Донецкого аэропорта: смотрите видео



Аэропорт зимой 2015 года / Фото Piasetskyi Vitalii



Последние дни, когда наши защитники находились в аэропорту / Фото Piasetskyi Vitalii

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Донецкий аэропорт 15 января: смотрите видео

Потери

Из-за боевых действий за период 242 дня погибли 100 человек. Еще 9 человек считаются пропавшими без вести. Число раненых – 440 человек.

В разное время в аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали

спецназовцы 3-го отдельного полка;

бойцы 79-й, 80-й, 81-й, 95-й отдельной аэромобильной, 93-й отдельной механизированной бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов;

бойцы полка "Днепр-1";

воины Добровольческого украинского корпуса (ДУК).

Многие из них были отмечены государственными наградами, некоторые – посмертно.