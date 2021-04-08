Украина направила в Гаагу доказательства преступлений России под Иловайском и в ДАП
В Офисе Генпрокурора направили в Международный уголовный суд в Гааге факты об убийстве украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта. Речь идет о нарушении международного гуманитарного права представителями России.
Источник:Офис Президента
Заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов 8 апреля подписал и направил сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда. Документ касается "нарушений международного гуманитарного права со стороны представителей России и подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований в Донецкой области".
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О чем говорится в документе
В Офисе Генпрокурора утверждают, что в документе есть факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий под Иловайском 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19 – 21 января 2015 года.
Информацию собрали прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, и Офиса Генпрокурора.
Сообщение к МКС подготовили на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств.
Какие данные имеют в Офисе Генпрокурора
По информации прокуратуры "во время обеспечения в районе Иловайска "зеленого коридора" для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, по ним и по автомобилю с символом "Красного Креста" вели интенсивные обстрелы".
Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен, 24 – пропали без вести,
– говорят в прокуратуре.
В Офисе Генпрокурора также добавляют, что во время обороны Донецкого аэропорта представители оккупационной администрации России в Донецкой области попросили о режиме "тишины" для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых.
"Однако перемирие использовали для скрытого минирования позиций ВСУ и после его завершения вероломного подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 – захватили в плен, одного пленного убили", – утверждают правоохранители.
Такие действия нарушают Женевскую конвенцию. Говорится о "запрете вероломства" – запрет убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству".
Что такое вероломство?Вероломство – это попытка вызвать доверие противника, заставить его поверить, что он имеет право на защиту по международному праву в период вооруженных конфликтов. Однако это делают для того, чтобы обмануть. Примеры вероломства – симулирование намерения вести переговоры под флагом перемирия или симулирование капитуляции и тому подобное.
Коротко об Иловайской трагедии и обороне Донецкого аэропорта
- Украинские военные 242 дня защищали Донецкий аэропорт. За это время погибли 100 человек, 9 считают пропавшими без вести, а 440 человек – ранили. Подробнее об обороне аэропорта можно прочитать по ссылке.
- Во время боев под Иловайском силы противника преобладали в 17 раз. Украинские бойцы оказались в кольце врага. Когда они выходили так называемым "зеленым коридором" их расстреляли российские военные. Подробнее об Иловайской трагедии читайте по ссылке.
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