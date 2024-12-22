Про це розповідає 24 Канал з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука. Із травня 2024 року Гнатюк обіймала посаду першого заступника голови УІНП.

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Кабмін призначив нового керівника Інституту нацпам'яті

До цього вона очолювала фінансово-бухгалтерський відділ Інституту. Має ступінь магістра економіки за спеціальністю "Облік і аудит", який отримала у КНУ імені Тараса Шевченка.

Рішення про призначення Гнатюк ухвалено після звільнення Антона Дробовича, термін повноважень якого сплив у грудні 2024 року. Дробович очолював Інститут із 2019 року, а до нього на цій посаді працював Володимир В’ятрович, який нині депутат Верховної Ради.

До слова, Антон Дробович – український громадський та державний діяч. Він є експертом у сфері комунікацій, освіти і культури. За свою кар'єру Дробович написав кілька академічних курсів та лекцій, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.

Він також працював керівником освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень.