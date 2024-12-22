Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука. С мая 2024 года Гнатюк занимала должность первого заместителя председателя УИНП.

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Кабмин назначил нового руководителя Института нацпамяти

До этого она возглавляла финансово-бухгалтерский отдел Института. Имеет степень магистра экономики по специальности "Учет и аудит", который получила в КНУ имени Тараса Шевченко.

Решение о назначении Гнатюк принято после увольнения Антона Дробовича, срок полномочий которого истек в декабре 2024 года. Дробович возглавлял Институт с 2019 года, а до него на этой должности работал Владимир Вятрович, который сейчас депутат Верховной Рады.

К слову, Антон Дробович – украинский общественный и государственный деятель. Он является экспертом в сфере коммуникаций, образования и культуры. За свою карьеру Дробович написал несколько академических курсов и лекций, а также более 50 научных публикаций в сфере философии, культурологии и антропологии.

Он также работал руководителем образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и экспертом Института общественно-экономических исследований.