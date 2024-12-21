Деталі передає 24 Канал з посиланням на сайт Офісу Президента. Днем раніше мовилося про те, що низка послів зміниться. Про це президент сказав у вечірньому зверненні. Зокрема, на посла Туреччини призначать Нарімана Джеляла. Але укази обіцяли оприлюднити пізніше.

Дивіться також Ідею Макрона про миротворців в Україні готові підтримати ще кілька країн, – МЗС України

Яких послів звільнив Зеленський 21 грудня

Серед указів є документ про звільнення Павла Рябікіна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці, Андрія Тарана з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Словенія, Петра Бешти з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці та Сергія Корсунського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії.

Також було звільнено Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй, а також посла на Багамських островах і в Республіці Тринідад і Тобаго.



