Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського. Під час промови президент згадав атаку по столиці, під час якої було пошкоджено будівлю дипломатичних місій.

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Зеленський призначив нових послів: у Туреччину поїде Наріман Джелял

За словами президента, він разом із дипломатичною командою затвердив перелік нових українських послів. Кадрових змін – понад 30.

Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН та інші,

– коротко сказав Зеленський.

Укази про призначення з'являться невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами.