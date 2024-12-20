Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского. Во время речи президент упомянул об атаке по столице, во время которой было повреждено здание дипломатических миссий.

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Зеленский назначил новых послов: в Турцию поедет Нариман Джелял

По словам президента, он вместе с дипломатической командой утвердил перечень новых украинских послов. Кадровых изменений – более 30.

Нариман Джелял – в Турцию, Алена Гетьманчук – представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник – представителем Украины в ООН и другие,

– коротко сказал Зеленский.

Указы о назначении появятся вскоре, согласно дипломатическим процедурам..