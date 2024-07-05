По словам самого Наримана, семья мужчины покинула Крым – его жена Левиза и четверо детей направляются в Киев. Уже сегодня вечером, 5 июня, Джелял ожидает их увидеть впервые после освобождения из плена.

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Нариман Джелял встретится с семьей

Информацию прокомментировал также председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице.

Семья Наримана – жена Левиза и четверо детей уже на пути в Украину. Соответственно все меры, которые мы были вынуждены принять в целях безопасности членов семьи Наримана, остались позади,

– написал Чубаров.

Рефат Чубаров добавил, что с завтрашнего утра Нариман Джелял планирует прежде всего лично связаться с теми журналистами, которые направили ему в эти дни запросы на общение.

Джелял пробыл во вражеском плену 4 года

В начале сентября 2021 года российские оккупанты в Крыму провели у Джеляла дома обыски и задержали его.

ФСБ России опубликовало заявление, что Джеляла подозревают в "подрыве участка газопровода" в селе Перевальное возле Симферополя, взрыв на котором произошел 23 августа 2021 года. Впоследствии дело переквалифицировали на "совершение диверсии".

Сообщалось, что во время "допросов" сотрудники ФСБ удерживали его в наручниках с мешком на голове, оказывали психологическое давление и обращались с ним особенно жестоко. Россияне приговорили Джеляла к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначили штраф в размере 700 тысяч рублей.