За словами самого Нарімана, сім'я чоловіка покинула Крим — його дружина Левіза та четверо дітей прямують до Києва. Вже сьогодні ввечері, 5 червня, Джелял очікує їх побачити вперше після звільнення з полону.

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Наріман Джелял зустрінеться з сім'єю

Інформацію прокоментував також голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці.

Сім'я Нарімана - дружина Левіза та четверо дітей вже на шляху до України. Відповідно всі заходи, які ми були змушені вжити з метою безпеки членів сім'ї Нарімана, залишилися позаду,

– написав Чубаров.

Рефат Чубаров додав, що з завтрашнього ранку Наріман Джелял планує насамперед особисто зв'язатися з тими журналістами, які направили йому у ці дні запити на спілкування.

Джелял пробув у ворожому полоні 4 роки

На початку вересня 2021 року російські окупанти в Криму провели у Джеляла вдома обшуки та затримали його.

ФСБ Росії опублікувало заяву, що Джеляла підозрюють у "підриві ділянки газопроводу" у селі Перевальне біля Сімферополя, вибух на якому трапився 23 серпня 2021 року. Згодом справу перекваліфікували на "вчинення диверсії".

Повідомлялося, що під час "допитів" співробітники ФСБ утримували його у наручниках із мішком на голові, чинили психологічний тиск і поводились із ним особливо жорстоко. Росіяни засудили Джеляла до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму й призначили штраф у розмірі 700 тисяч рублів.