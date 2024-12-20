Постанова МЗС має назву "Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами осіб, які перебувають за межами України, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або інформаційно-комунікаційної системи е-Консул". 20 грудня Кабінет Міністрів ухвалив постанову.

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Як спроститься надання консульських послуг для українців за кордоном

Заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний додаток Дія. За словами Андрія Сибіги, це спрощує доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації.

"Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян", – пояснив він.

Завдяки ухваленню постанови громадяни України за кордоном отримають такі нові можливості:

Оформлення ID-карток із доставкою готової картки поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);

Оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою;

Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства;

Обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення;

Комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає: державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження), реєстрацію дитини громадянином України, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння УНЗР), реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.

Таким чином, консульська служба стане сучасною, мобільною, цифровою та сервісно орієнтованою.

В МЗС переконані, що мільйони громадян України за кордоном оцінять нововведення. І обіцяють продовжувати роботу над спрощенням доступу до консульських послуг.