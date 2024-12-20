Зранку 20 грудня Росія атакувала Київ та пошкодила посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії, Чорногорії. У МЗС поділились відео, як вони виглядають, пише 24 Канал.

Дивіться також Путін підтвердив надане йому "почесне звання": реакція МЗС та Європи на атаку по Києву

Посольства пошкоджено

Внаслідок російського удару у деяких посольств повилітали вікна, а також пошкоджень зазнали стелі. Руйнування незначні, але будівлі постраждали від російського удару.

У посольствах пошкоджені стелі: дивіться відео МЗС

Росія ставить під загрозу безпеку. У посольствах пошкоджено також двері.

Російський удар пошкодив посольства: дивіться відео МЗС

Крім цього, у посольстві Португалії відреагували на цинічний російський удар. Там рішуче засудили російську агресію проти України.

Фасад будівлі також зазнав пошкоджень: дивіться відео МЗС

Також викликали тимчасового повіреного у справах Росії до МЗС країни.

У посольствах повилітали вікна: дивіться відео МЗС

Міністр закордонних справ Португалії вже виступив із заявою, він назвав неприйнятними атаки на Київ.