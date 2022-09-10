Так, украинские защитники, вероятно, в окрестностях Донецка. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

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ВСУ наступают на Востоке

В Харьковской области ВСУ в последние дни один за другим освобождают от оккупантов населенные пункты. Украинский флаг снова развевается в Балаклее, Купянске и Изюме. Кроме того, освободили ряд поселков. Речь идет о Шевченково, Новой Гусаровке, Савинцах и т.д.

Президент Владимир Зеленский 9 сентября сообщил, что украинские воины освободили более 30 населенных пунктов Харьковщины. В американском Институте войны утверждают, что по состоянию на 9 сентября ВСУ освободили из-под оккупации около 2 500 квадратных километров Харьковщины.

Ситуация на Донбассе

Кроме того, наступление продолжается и в других регионах. В частности, в Донецкой и Луганской областях. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ – уже в окрестностях Лисичанска. Детали чиновник пока не рассказал. Следует дождаться официальной информации от Генштаба ВСУ.