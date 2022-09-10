Об этом сообщил мэр города Александр Журавлев. По его словам, россияне еще сопротивляются неизбежному.

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Какая ситуация в Лимане

Вооруженные Силы Украины продолжают активное контрнаступление на Востоке нашего государства, и кроме хороших новостей из Харьковщины, есть и хорошие новости из Донецкой и Луганской областей. Наши защитники и защитницы 10 сентября зашли на окраины Лисичанска и Лимана.

Мэр Лимана Александр Журавлев сообщил, что бои за город еще продолжаются.

Российские военные еще сопротивляются. Флага пока нашего нет. Надо немного подождать,

– сообщил Журавлев.