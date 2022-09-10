Российские пропагандисты сказали об этом 10 сентября. Также утверждают, что якобы наша армия будет совершать "репрессии" против тех, кто способствовал оккупантам.

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Россияне заявили, что сбежали из Сватово

Наши войска уже покинули город,

– сказал российский оккупант.

Враг заявил, что якобы "колонны гражданских машин" эвакуируются из Сватово. Он добавил, что якобы бегут все коллаборанты, жившие в городе.

В телеграмм-канале "Оперативный ВСУ" объяснили, почему оккупанты суетятся. В частности, потому, что Сватово на Луганщине расположено всего в 50 километрах от Купянска, который Вооруженные Силы Украины уже деоккупировали.

Где расположен город, из которого сбежали оккупанты: смотрите карту

Контрнаступление на Харьковщине: коротко

Вооруженные Силы Украины пошли в наступление 29 августа. Оно происходит в условиях информационной тишины. Власти призывают не распространять информацию до обнародования официальных данных.

Следует вспомнить, что в американском Институте изучения войны заявили, что по состоянию на 9 сентября ВСУ освободили из-под оккупации около 2500 квадратных километров Харьковщины.

В преддверии 9 сентября Владимир Зеленский сказал, что удалось деоккупировать более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

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