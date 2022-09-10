Російські пропагандисти сказали про це 10 вересня. Також стверджують, що нібито наша армія буде чинити "репресії" проти тих, хто сприяв окупантам.

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Росіяни заявили, що втекли зі Сватового

Наші війська вже покинули місто,

– сказав російський окупант.

Ворог заявив, що нібито "колони цивільних машин" евакуюються зі Сватового. Він додав, що нібито тікають всі колаборанти, які жили в місті.

У телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" пояснили, чому окупанти метушаться. Зокрема, через те, що Сватове на Луганщині розміщене всього за 50 кілометрів від Куп'янська, який Збройні Сили України вже деокупували.

Де розташоване місто, з якого втекли окупанти: дивіться карту

Контрнаступ на Харківщині: коротко

Збройні Сили України пішли у наступ 29 серпня. Він відбувається в умовах інформаційної тиші. Влада закликає не поширювати інформацію до оприлюднення офіційних даних.

Варто пригадати, що в американському Інституті вивчення війни заявили, що станом на 9 вересня ЗСУ звільнили з-під окупації близько 2500 квадратних кілометрів Харківщини.

Напередодні 9 вересня Володимир Зеленський сказав, що вдалось деокупувати понад 30 населених пунктів на Харківщині.

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