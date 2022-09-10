У мережі показали фото ЗСУ, які стоять на фоні адміністративної будівлі, тримаючи у руках український стяг. Під ногами у них можна побачити ганчірку, подібну на російський триколор.

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Зауважимо, що українські захисники, вочевидь, взяли будівлю місцевої адміністрації без її руйнувань. Зокрема стіни та вікна – цілі.

Не лише адміністрацією єдиною. Згодом захисники показали ще одну фотографію, на якій вони стоять на даху багатоповерхівки міста. Та навіть оприлюднили відеодоказ.

ЗСУ у Куп'янську / Фото Оперативний ЗСУ

Офіційної інформації від Генштабу поки що немає. Але про те, що ЗСУ вже у Куп'янську, встигли розповісти радник глави ОП Сергій Лещенко та радниця глави Харківської Облради та волонтерка Наталія Попова.

ЗСУ у Куп'янську: дивіться відео

Росіяни з поспіхом полишали позиції

Також є відео від російського окупанта, який радіє, що встиг залишити позиції. Він подякував Богу, що зміг залишитись цілим.

Щоправда, незрозуміло, чи встиг росіянин дістатися до лівого берега Куп'янська, оскільки міст через Оскіл зруйновано. Тож ті росіяни, які лишилися на правому березі, опинилися у пастці. При чому на тлі активного контрнаступу ЗСУ окупанти почали евакуйовувати свої сім'ї із захопленого міста ще кілька днів тому.

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До слова, 9 вересня аналітики з Інституту вивчення війни прийшли до висновку, що ЗСУ, ймовірно, відіб'ють Куп'янськ у найближчі 72 години.

Радник глави ОП Михайло Подоляк раніше розповів, що Куп'янськ – ключове стратегічне місто. Через населений пункт проходить все харківське угруповання військ країни-агресорки. Його використовують для підвезення як боєприпасів, так і резервів. Тож відібрати цей транспортний вузол у ворога вкрай важливо.

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