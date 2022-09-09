У Генштабі повідомили, що за три дні на Харківщині ЗСУ вдалося просунутися на 50 кілометрів. І це лише початок контрнаступу в регіоні, адже аналітики переконані, що скоро вдасться звільнити ще й Куп'янськ.

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ЗСУ просуваються до Куп'янська

Оглядачі з Інституту з вивчення війни зауважили, що упродовж минулої доби ЗСУ вдалося досягнути значних успіхів на Харківщині. А це означає, що наші військові впевнено рухаються у сторону Куп'янська, який вважається ключовим логістичним центром для окупантів. З його допомогою ворог підтримує своє військо на Ізюмському напрямку.

Як зазначають аналітики, ЗСУ могли підійти на відстань у 15 кілометрів від Куп'янська. А це означає, що тилові позиції ворога на Харківщині стали уразливішими до подальшого наступу наших захисників. Що, своєю чергою, передбачає можливість звільнення з-під окупації Куп'янська. Згідно з прогнозами, це може статися у найближчі 72 години.

Аналітики зауважили, що ЗСУ вже відбили Борщівку, а також Іванівку, що розташовані уздовж траси Е40. Крім того, наші військові могли або захопити Шевченкове, або обійти його та просунутися до Грушівки. Інформація про бої під останнім населеним пунктом надійшла від самих окупантів, підкреслюють в Інституті.

Ба більше, росіяни вже поскаржилися на те, що наші військові відвоювали Савинці, Раковку, а також Довгалівку. Крім того, ЗСУ вдалося дійти до транспортних вузлів у Куньї та Веселому. Щоправда, останнє ще потребує підтвердження.

Водночас, додають укладачі звіту, наші захисники України продовжують наступ на південний схід. Вони вже просунулися трасою N26 у бік Куп'янська. Про це свідчать геолокації зі світлин, які з'явилися у вільному доступі.

Куп'янськ важливий для ворога

Як зазначив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, для окупантів Куп'янськ – ключове стратегічне місце. Через це місто проходить все харківське угруповання військ країни-агресорки. Його використовують для підвезення як боєприпасів, так і резервів. Тож цей транспортний вузол ворога потрібно буде у нього відібрати.

Тим часом, повідомляє кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко, окупанти у Куп'янську почали рух. Вони вже евакуйовують свої сім'ї із захопленого міста. Це сталося на фоні активного контрнаступу ЗСУ.

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