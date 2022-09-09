В Генштабе сообщили, что за три дня в Харьковской области ВСУ удалось продвинуться на 50 километров . И это лишь начало контрнаступления в регионе, ведь аналитики убеждены, что скоро удастся освободить еще и Купянск.

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ВСУ продвигаются к Купянску

Обозреватели из Института по изучению войны отметили, что за прошедшие сутки ВСУ удалось добиться значительных успехов на Харьковщине. А это значит, что наши военные уверенно двигаются в сторону Купянска, считающегося ключевым логистическим центром для оккупантов. С его помощью враг поддерживает свое войско на Изюмском направлении.

Как отмечают аналитики, ВСУ могли подойти на расстояние в 15 километрах от Купянска. А это значит, что тыловые позиции врага на Харьковщине стали более уязвимыми к дальнейшему наступлению наших защитников. Что, в свою очередь, предполагает возможность освобождения из-под оккупации Купянска. Согласно прогнозам, это может произойти в ближайшие 72 часа.

Аналитики отметили, что ВСУ уже отбили Борщевку, а также Ивановку, расположенные вдоль трассы Е40. Кроме того, наши военные могли либо захватить Шевченково, либо обойти его и продвинуться к Грушевке. Информация о боях под последним населенным пунктом поступила от самих оккупантов, подчеркивают в Институте.

Более того, россияне уже пожаловались на то, что наши военные отвоевали Савинцы, Раковку, а также Довгаловку. Кроме того, ВСУ удалось дойти до транспортных узлов в Кунье и Веселом. Правда, последнее еще нуждается в подтверждении.

В то же время, добавляют составители отчета, наши защитники Украины продолжают наступление на юго-восток. Они уже продвинулись по трассе N26 в сторону Купянска. Об этом свидетельствуют геолокации из фотографий, появившихся в свободном доступе.

Купянск важен для врага

Как отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, для оккупантов Купянск – ключевое стратегическое место . Через этот город проходит вся харьковская группировка войск страны-агрессора. Его используют для подвоза как боеприпасов, так и резервов. Так что этот транспортный узел врага нужно будет у него отобрать.

Между тем, сообщает корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко, оккупанты в Купянске начали движение. Они уже эвакуируют свои семьи из захваченного города. Это произошло на фоне активного контрнаступления ВСУ.