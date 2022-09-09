Продвижение украинских сил в Херсонской области нельзя назвать стремительным из-за того, что тактика генштаба заключается в истощении оккупантов и сохранении собственного личного состава. Так или иначе, именно в этом направлении враг ожидал контрнаступательных действий, готовился к ним и подтягивал резервы. Именно этот факт, по данным источников 24 канала в разведке, дал захватническим генералам повод отчитываться о том, что армии смогут выполнить поставленную перед ними политическую задачу.

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Однако изменение ситуации в Харьковской области поставило командование ордынских войск в крайне неудобное положение. Ведь признать перед руководством, что линии обороны россии систематически сыпятся на разных фронтах, все боятся.

Ситуация в Херсонской области критическая для россиян

Российские разведчики, так называемые "военкоры", и даже некоторые офицеры по всем направлениям подавали своему начальству информацию о том, что на вверенных им участках фронта готовится контрнаступление Украины. Однако в штабах эти данные упорно игнорировали, считая, что единственный участок, где могут активизироваться боевые действия – Херсонская область.

Именно поэтому захватчики перебрасывали на правый берег Днепра дополнительные резервы для усиления обороны временно оккупированного региона. Ордынцы очень рассчитывали, что выход из строя всех мостов не повлияет на снабжение группировки всего необходимого, что они смогут использовать понтонные переправы и баржи.

Но все резервные варианты сообщения между двумя берегами невероятно эффективно перекрыли украинские артиллеристы, из-за чего многотысячное войско путинских опричников кое-где оказалось даже без воды. Поставки боеприпасов, продуктов и всего остального недавно осуществляют исключительно с помощью вертолетов.

Конечно, полноценно заменить сухопутное сообщение с помощью Ми-8 и Ми-17 россияне не могут. Потому что таких вертолетов не так много, а полезная нагрузка таких летательных аппаратов – всего лишь 3 тонны.

Кроме того, украинская пехота, моторизованные части, артиллерия и авиация постоянно наносят захватчикам существенные впечатления, что позволяет и освобождать некоторые населенные пункты и постоянно уменьшать возможности орды.

Кроме того, изменение ситуации на фронте приводит к незаурядной паникке среди захватчиков. Они ведь из "охотника" превратились в жертву, а эта роль россиянам никогда не нравится. Так что в различных чатах, где общаются между собой захватчики, несется огромная волна "зрады" и нытья.

Удержать волну разочарования не смогли даже пропагандисты и военкоры. Сначала писали о том, как "контрнаступление провалилось", а затем начали рассказывать, как "героические десантники удержали все позиции". Конечно, уже на следующий день нарративы изменились, а всей многочисленной российской аудитории стало ясно, что на фронте произошел провал.

Контрнаступление в Харьковской области изменяет правила игры на всем фронте

При всех проблемах оккупационных войск на херсонском направлении общую ситуацию российские генералы вполне могли назвать контролируемой. О чем и отчитываться в москву. Командование ордой считало, что последующие удары, которые нанесет Украина, будут также в Херсонской области. Как выяснилось, они сознательно игнорировали данные собственной разведки и ничего не делали, или защитить свои войска на Харьковщине.

Из-за этого силы обороны Украины буквально смяли позиции оккупантов под Балаклеей, а россияне хотя и оказывали традиционное для себя сопротивление, посыпались вдребезги. Сотни русских военных преступников погибли, десятки сдались и попали в плен. Это также касается и мобилизованных в ДНР и ЛНР.

Прорыв фронта на харьковском направлении привел к тому, что личный состав захватчиков изрядно запаниковал. Ведь никто из россиян не понимает, есть ли у них силы, чтобы остановить продвижение украинского войска. При этом все ордынцы верят в то, что командиры в случае чего будут убегать, оставив своих подчиненных до смерти.

Кроме того, очень напряглись захватчики, которые находятся на временно оккупированном севере Донбасса, потому что ВСУ сначала перережут им поставки, а впоследствии – придут за их жизнями.

В отчаянии находятся также и сами российские генералы, потому что они, похоже, планировали большое наступление на донецком направлении силами своего третьего армейского корпуса, а теперь им придется распылять остатки резервов тонким слоем по всему фронту. И это изменяет все правила игры.