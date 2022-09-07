О том, когда в Украине появилась собственная разведка и какую роль она играет в войне с россией читайте в материале 24 канала.

Важно На днях 14 украинских защитников вернулись из плена: разведка показала, как все происходило

Праздник украинских разведчиков начали отмечать в 2007 году, когда его ввели в соответствии с приказом министра обороны Украины. Целью праздника является:

воспитание у военнослужащих патриотизма,

верности военной присяге и боевым традициям,

поддержание на высоком уровне престижа военной службы.

Как появилась и чем занимается украинская военная разведка

Долгое время Украина, которая была в составе СССР, не имела своей разведки. Ее формирование началось одновременно с созданием собственных вооруженных сил после провозглашения независимости Украины 31 год назад.

7 сентября 1992 первый Президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о создании Управления военной стратегической разведки Минобороны – именно поэтому этот день позже был отмечен ведомственным праздником. В 1994 году все функции разведки окончательно объединило главное управление разведки Минобороны. С этого времени начала развиваться комплексная, эффективная и многоуровневая система военной разведки Украины.

Какую роль разведка играет в войне против россии

С самого начала российской агрессии в 2014 году в Минобороны неоднократно называли военную разведку Украины "фундаментом обороноспособности государства и мощным инструментом защиты национальных интересов". С августа 2020 года ГУР Минобороны Украины возглавляет полковник Кирилл Буданов.

Среди примеров зарубежных спецопераций, в которых участвовали украинские разведчики, – чрезвычайно сложная эвакуация из Кабула украинцев, афганцев и граждан других государств в 2021 году.

Сейчас украинские разведчики продолжают получать ценную информацию, чтобы ВСУ еще более эффективно противостояли врагу. И победа будет за нами. Об этом говорит и герб разведки Украины: сова, пронизывающая мечом россию. Лозунг украинских разведчиков гласит: "Мудрый будет властвовать над звездами". Как ни странно, именно мудростью Украина и пытается победить агрессора.