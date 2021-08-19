Эвакуация граждан Украины из аэропорта Кабула проходит очень сложно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Кстати Хаос в аэропорту Кабула продолжается: талибы приказывают людям без паспортов и виз покинуть территорию
Украина контактирует с США, которые контролируют эту часть аэропорта
Украина установила контакт с теми, кто позиционируют себя как гарантирующие определенную безопасность. Военную часть аэропорта контролируют США – МИД коммуницирует с ними по эвакуации.
Для этого нужно сконцентрировать граждан, которых мы планируем эвакуировать, ближе ко входу в аэропорт и обеспечить их попадание на территорию военного сектора аэропорта,
– заявил он.
При этом Енин добавил, что МИД на прямой связи с ключевыми партнерами Украины. К тому же сейчас согласовывают остановки эвакуационного самолета, которые запланировано сделать в ближайшее время.
Енин отметил, что всем украинцам пытаются предоставить доступ в аэропорт. МИД способствует, чтобы люди попали на территорию аэропорта.
Эвакуация украинцев из Кабула: главное
- В ночь на 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 80 человек. Украинцев из них на борту было 8, другие пассажиры – иностранцы.
- По состоянию на 18 августа 120 украинцев и членов их семей заявили, что хотят выбраться из захваченного талибами Афганистана. Это украинцы афганского происхождения и люди, которые работают по частным контрактам.
- Для их эвакуации в Кабул вылетел самолет Минобороны.
- Однако борт до сих пор не может вылететь в Киев, ведь ситуация неконтролируемая.
- По словам представителя МИД Олега Николенко, на подъезде к аэропорту есть ряд блокпостов талибов.
- Эвакуацию выполнят только в безопасных условиях, когда не будет угрозы для жизни украинцев и самолета.