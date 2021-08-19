Эвакуация граждан Украины из аэропорта Кабула проходит очень сложно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Кстати Хаос в аэропорту Кабула продолжается: талибы приказывают людям без паспортов и виз покинуть территорию

Украина контактирует с США, которые контролируют эту часть аэропорта

Украина установила контакт с теми, кто позиционируют себя как гарантирующие определенную безопасность. Военную часть аэропорта контролируют США – МИД коммуницирует с ними по эвакуации.

Для этого нужно сконцентрировать граждан, которых мы планируем эвакуировать, ближе ко входу в аэропорт и обеспечить их попадание на территорию военного сектора аэропорта,

– заявил он.

При этом Енин добавил, что МИД на прямой связи с ключевыми партнерами Украины. К тому же сейчас согласовывают остановки эвакуационного самолета, которые запланировано сделать в ближайшее время.

Енин отметил, что всем украинцам пытаются предоставить доступ в аэропорт. МИД способствует, чтобы люди попали на территорию аэропорта.

Эвакуация украинцев из Кабула: главное