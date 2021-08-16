Как подчеркнул президент Владимир Зеленский, в Афганистане растет насилие. По этой причине Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой.

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Эвакуировали уже более 30 украинцев

По словам Зеленского, из Кабула 15 августа эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности.

Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире!

– отметил Зеленский.

Добавим, о намерениях эвакуировать своих граждан из Афганистана раньше объявляли США, Великобритания, Испания, Турция, Италия, Россия и Чехия. Многие уже начали эвакуацию, остальные страны сделают это в ближайшее время.

Полный текст заявления Владимира Зеленского

Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности. Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире!

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