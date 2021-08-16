Как подчеркнул президент Владимир Зеленский, в Афганистане растет насилие. По этой причине Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой.

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Эвакуировали уже более 30 украинцев

По словам Зеленского, из Кабула 15 августа эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности.

Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире!
– отметил Зеленский.

Добавим, о намерениях эвакуировать своих граждан из Афганистана раньше объявляли США, Великобритания, Испания, Турция, Италия, Россия и Чехия. Многие уже начали эвакуацию, остальные страны сделают это в ближайшее время.

Полный текст заявления Владимира Зеленского

Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности. Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире!

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Что происходит в Афганистане: последние события

  • Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Несмотря на это, Джо Байден убежден, что решение вывести войска из Афганистана было правильным.
  • 13 августа "Талибан" захватил два больших афганские города, второе и третье по величине в стране после Кабула, – Кандагар и Герат.
  • 14 августа боевики без боя взяли Джелалабад. 15 августа они вошли в столицу страны – город Кабул.
  • Сейчас под контролем находятся все пограничные переходы: покинуть страну можно только на самолетах из аэропорта Кабула. Кроме того, в целом они контролируют не менее 18 стратегических городов.
  • В то же время президент Афганистана Ашраф Гани отрекся от власти и поспешно покинул страну. По данным СМИ, он вылетел в Таджикистан, а после улетит в другую страну.
  • Сейчас продолжаются переговоры о передаче власти и начали формировать временное правительство.
  • Известно, что его возглавит бывший начальник МВД Афганистана Али Ахмад Джалали. Лидером страны станет глава политического офиса талибов в Катаре Мулла Барадар.