Як підкреслив президент Володимир Зеленський, в Афганістані зростає насилля. З цієї причини Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому.
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Евакуювали вже понад 30 українців
За словами Зеленського, з Кабула 15 серпня евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці.
Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалось у світі!
– наголосив Зеленський.
Додамо, про наміри евакуювати своїх громадян із Афганістану раніше оголошували США, Велика Британія, Іспанія, Туреччина, Італія, Росія та Чехія. Багато хто вже розпочав евакуацію, решта країн зробить це найближчим часом.
Повний текст заяви Володимира Зеленського
Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому. З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці. Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалось у світі!
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Що відбувається в Афганістані: останні події
- Ситуація в Афганістані загострилася після того, як США почали виводити звідти свої війська. Попри це, Джо Байден є переконаним, що рішення вивести війська з Афганістану було правильним.
- 13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула, – Кандагар і Герат.
- 14 серпня бойовики без бою взяли Джелалабад. 15 серпня вони увійшли в столицю країни – місто Кабул.
- Наразі під контролем перебувають всі прикордонні переходи: покинути країну можна тільки на літаках з аеропорту Кабула. Крім того, загалом вони контролюють щонайменше 18 стратегічних міст.
- Водночас президент Афганістану Ашраф Гані відрікся від влади й поспіхом покинув країну. За даними ЗМІ, він вилетів у Таджикистан, а опісля полетить в іншу країну.
- Зараз тривають перемовини про передачу влади та почали формувати тимчасовий уряд.
- Відомо, що його очолить колишній начальник МВС Афганістану Алі Ахмад Джалалі. Лідером країни стане глава політичного офісу талібів в Катарі Мулла Барадар.