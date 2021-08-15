Терористи не уточнили, скільки часу є в іноземців, щоб покинути Афганістан. Однак очевидно, що їм потрібно зробити це якнайшвидше.

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Усі автомобільні та залізничні шляхи зараз контролюють терористи "Талібану". Безпечно покинути країну можна тільки літаком. Та це не зупиняє місцевих мешканців, які намагаються на автомобілях покинути місто.

Ймовірно, що покинути країну іноземці мають до передачі влади "Талібану". Якщо вони не встигнуть чи не зможуть цього зробити вчасно, то їм доведеться реєструватися в талібів для отримання дозволу на перебування в Афганістані.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються отримати коментар від МЗС з приводу долі українців, які можуть зараз перебувати на території Афганістану, та чи будуть їх евакуйовувати.

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