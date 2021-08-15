Террористы не уточнили, сколько времени есть у иностранцев, чтобы покинуть Афганистан. Однако очевидно, что им нужно сделать это как можно быстрее.

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Все автомобильные и железнодорожные пути сейчас контролируют террористы "Талибана". Безопасно покинуть страну можно только на самолете. Но это не останавливает местных жителей, которые пытаются на автомобилях покинуть страну.

Вероятно, что покинуть страну иностранцы должны до передачи власти "Талибану". Если они не успеют или не смогут сделать это вовремя, то им придется регистрироваться у талибов для получения разрешения на пребывание в Афганистане.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются получить комментарий от МИД касательно судьбы украинцев, которые могут сейчас находиться на территории Афганистана, и будут ли их эвакуировать.

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