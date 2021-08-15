Эвакуацию могут завершить быстрее. Вторник – крайний срок. Об этом сообщили американские чиновники.
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Эвакуация будет круглосуточной
Сейчас американские вертолеты перевозят работников посольства в аэропорт. Однако, в учреждении ожидают, что эвакуация будет круглосуточной.
Согласно плану, сразу же после дипломатов, начнут эвакуировать американских граждан, которые сейчас в Афганистане. Также в планах США помочь выехать из страны тем, у кого есть специальная иммиграционная виза. Кроме того, в посольстве ускорят процесс получения визы для тех, кто подал документы накануне.
Граждан Афганистана, работающих в посольстве США в Кабуле, планируют освободить. Однако, несмотря на эвакуацию, в учреждении останется работать несколько человек. Пока неизвестно, останутся ли они только до завершения эвакуации или останутся на постоянной основе.
Что сейчас происходит в Афганистане: последние новости
- В воскресенье, 14 августа, террористы "Талибана" без боя захватили город Джелалабад. После этого под контролем правительства Афганистана фактически осталась лишь столица.
- Сразу же после этого боевики начали наступление на Кабул. Это повлекло вооруженные столкновения в городе.
- Власти Афганистана начали переговоры с террористами. Утром 15 августа Кабул капитулировал, чтобы избежать боев. Власть передадут "Талибану".
- Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что 15 августа он уходит в отставку. Власть в стране передадут Временному правительству, которое сформируют сразу в этот же день.