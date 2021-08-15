Эвакуацию могут завершить быстрее. Вторник – крайний срок. Об этом сообщили американские чиновники.

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Эвакуация будет круглосуточной

Сейчас американские вертолеты перевозят работников посольства в аэропорт. Однако, в учреждении ожидают, что эвакуация будет круглосуточной.

Согласно плану, сразу же после дипломатов, начнут эвакуировать американских граждан, которые сейчас в Афганистане. Также в планах США помочь выехать из страны тем, у кого есть специальная иммиграционная виза. Кроме того, в посольстве ускорят процесс получения визы для тех, кто подал документы накануне.

Граждан Афганистана, работающих в посольстве США в Кабуле, планируют освободить. Однако, несмотря на эвакуацию, в учреждении останется работать несколько человек. Пока неизвестно, останутся ли они только до завершения эвакуации или останутся на постоянной основе.

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