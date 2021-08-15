Вместе с тем президент США Джо Байден направил 5000 военных в Афганистан – для эвакуации американских граждан. Впрочем, по информации СМИ, только лишь эвакуацией не обошлось.
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Обострение в Афганистане достигло критической точки
Джо Байден ранее приказал вывести войска США из Афганистана, и это повлекло активизацию талибов. Сейчас они уже контролируют почти всю страну и близки к ее столице – Кабулу.
- С формулировкой "для безопасного сокращения военного присутствия и эвакуации персонала США и союзников" Байден срочно решил вернуть военных в Афганистан. И немало – 5000 бойцов (раньше их там было вообще 3000).
Дело в том, что в субботу, 14 августа, талибы захватили Мазари-Шариф – ключевой город на севере Афганистана. Также в соцсетях свидетели пишут о взятии боевиками Джелалабада.
Одновременно с этим войска США, по официальному сообщению Белого дома, начали эвакуацию работников посольства. И вдруг Al Jazeera сообщила, что у города Кандагар американская авиация нанесла удар по боевикам.
- NBC спросило у представителей "Талибана", как они относятся к новому развертывания войск США в Афганистане. Там ответили, что знают об этом, но трогать американцев не будут – если те не будут провоцировать.
Воспримут ли талибы атаку в Кандагаре как провокацию, и будут ли новые боевые действия между фундаменталистами и американцами – пока что неизвестно.
Президент Афганистана Ашраф Гани пытался успокоить население в короткой телевизионной речи утром 14 августа. А уже вечером, как написал в телеграме бывший украинский нардеп Игорь Мосийчук, его уже пытаются эвакуировать вертолетом.
Заметим, что в видео, опубликованном Мосийчуком, изображен не бой у президентского дворца, а восстание в одной из тюрем Кабула.
- Впрочем, в Кабуле ситуация действительно критическая – люди в соцсетях пишут, что слышат выстрелы, также в городе нет света.
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