Водночас президент США Джо Байден надіслав 5000 військових до Афганістану – для евакуації американських громадян. Утім, за інформацією ЗМІ, самою евакуацією не обійшлося.

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Загострення в Афганістані досягло критичної точки

Джо Байден раніше наказав вивести війська США з Афганістану, і це спричинило активізацію талібів. Зараз вони вже контролюють мало не всю країну і близькі до її столиці – Кабула.

З формулюванням "для безпечного скорочення військової присутності та евакуації персоналу США та союзників" Байден терміново вирішив повернути військових в Афганістан. І немало – 5000 бійців (раніше їх там було взагалі 3000).

Річ у тім, що в суботу, 14 серпня, таліби захопили Мазарі-Шариф – ключове місто на півночі Афганістану. Також у соцмережах свідки пишуть про взяття бойовиками Джелалабаду.

Важливо: якщо ще за кілька днів перед цим експерти казали, що таліби можуть взяти Кабул "через кілька місяців", то станом на 15 серпня ситуація геть інша – ті вже впритул підійшли до столиці, на відстань якихось 10 кілометрів.

Водночас із цим війська США, за офіційним повідомленням Білого дому, розпочали евакуацію працівників посольства. Аж раптом Al Jazeera повідомила, що біля міста Кандагар американська авіація завдала удару по бойовиках.

NBC запитало у представників "Талібану", як вони ставляться до нового розгортання військ США в Афганістані. Там відповіли, що знають про це, але чіпати американців не будуть – якщо ті не провокуватимуть.

​Чи сприймуть таліби атаку в Кандагарі за провокацію, і чи будуть нові бойові дії між фундаменталістами та американцями – наразі невідомо.

Президент Афганістану Ашраф Гані намагався заспокоїти населення у короткій телевізійній промові зранку 14 серпня. А вже ввечері, як написав у телеграмі колишній український нардеп Ігор Мосійчук, його вже пробують евакуювати вертольотом.

Зауважимо, у відео, опублікованому Мосійчуком, зображено не бій біля президентського палацу, а повстання в одній із в'язниць Кабула.

Утім, у Кабулі ситуація дійсно критична – люди у соцмережах пишуть, що чують постріли, також у місті немає світла.

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