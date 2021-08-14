Таку заяву зробив Бен Уоллес, міністр оборони Великої Британії. Він пояснив, що можливість повернення "Аль-Каїди" з'явилася після виведенне військ США з Афганістану.

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"Я стурбовний тим, що держави, які не відбулись, є благодатним грунтом для таких людей. "Аль-Каїда", ймовірно, повернеться", – зазначив урядовець.

Раніше джерела у Пентагоні повідомили CNN, що американські військові побоюються відновлення позицій "Аль-Каїди" в Афганістані. Мовляв, виведення військ США може створити передумови для реорганізації терористичних угруповань.

Уоллес про виведення військ США

Крім цього, британський міністр зазначив DW, що виведення американських військ з Афганістану є великою помилкою. На його думку, за наслідки такого рішення США заплатить уся міжнародна спільнота.

Що відомо про "Аль-Каїду":

Джерело: "Вікіпедія"