Такое заявление сделал Бен Уоллес, министр обороны Великобритании. Он объяснил, что возможность возвращения "Аль-Каиды" появилась после вывода войск США из Афганистана.

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"Я обеспокоен тем, что государства, которые не состоялись, являются благодатной почвой для таких людей. "Аль-Каида", вероятно, вернется", – отметил чиновник.

Ранее источники в Пентагоне сообщили CNN, что американские военные опасаются восстановления позиций "Аль-Каиды" в Афганистане. Мол, вывод войск США может создать предпосылки для реорганизации террористических группировок.

Уоллес о выводе войск США

Кроме этого, британский министр отметил DW, что вывод американских войск из Афганистана является большой ошибкой. По его мнению, за последствия такого решения США заплатит все международное сообщество.

Что известно об "Аль-Каиде":

Источник: "Википедия"