З Афганістану просочується інформація про зґвалтування, побиття і приниження жінок. Про перші порушення прав людей пишуть закордонні ЗМІ.

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Обмеження для жінок від "Талібану"

Багато жінок і дівчат змушені кидати свої сім'ї і бігти з захоплених талібами населених пунктів. Їхні побоювання ґрунтуються на жахах, що розгортаються по всій країні. У багатьох районах, захоплених талібами, вже запровадили нові правила, включаючи обмеження на пересування.

Жінкам заборонено виходити з дому, якщо вони без чоловіка-опікуна і повністю не покриті традиційною паранджею.

За часів "Талібану", а це до 2001 року, жінкам було заборонено:

виходити з дому без супроводу когось з родичів чоловічої статі,

носити будь-який інший одяг, крім бурки чи паранджі,

водити автомобіль та їздити у громадському транспорті разом з чоловіками,

лікуватися у медиків-чоловіків,

будь-який вид роботи у наймах,

сміятися і голосно розмовляти.

У містах, які захоплюють таліби, починається повернення цих антигуманних заборон. Відомо, що у сексуальне рабство до бійців "Талібану" потрапляють і 12-річні дівчатка. Терористи розглядають дівчат та жінок як "військову здобич", яку слід розділити між переможцями.

Зверніть увагу! Бійці наказали імамам і старійшинам племен, міста яких захопили, підготувати списки жінок віком від 15 до 45 років – незаміжніх або вдів. Їх збираються насильно видавати заміж за бойовиків.

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