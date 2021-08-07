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Жорстокі бої в Афганістані тривають
Представник поліції провінції Німроз заявив, що столиця Зарандж перейшла до жорстких ісламістів через відсутність підкріплення з боку уряду. Останній підтримують західній країни.
Водночас представник "Талібану" повідомив, що повстанці "повністю звільнили" провінцію та взяли під свій контроль будинок губернатора, штаб-квартиру поліції та інші офіційні будівлі.
"Талібан" скористався виведенням американських військ
Зарандж став першою столицею провінції, яка впала під натиском талібів, відтоді як в лютому 2020 року США уклали угоду про виведення американських військ. Зарандж має стратегічне значення, оскільки розташовуєтеся біля кордону з Іраном.
За останні місяці таліби захопили десятки районів і прикордонних переходів. Також вони тиснули на столиці кількох провінцій, включно з Гератом на заході та Кандагаром на півдні. Таку їхню активність пов’язують із виведенням іноземних військ.
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Коротко про ситуацію в Афганістані
- Президент Джо Байден ухвалив рішення про виведення військ США з Афганістану. Відразу після цього у країні ускладнилася ситуація з бойовиками "Талібану".
- За даними ООН, лише за період з 16 по 30 липня 2021 року через атаки "Талібану" постраждали близько 300 людей.
- Загалом упродовж першого півріччя 2021 року зафіксували 5 183 жертви серед цивільного населення.