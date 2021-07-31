Представники місії ООН підкреслюють, що реальна кількість постраждалих може бути більшою.
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Бої за місто не вщухають
У середині липня "Талібан" здійснює атаки на місто Кандагар. Місія ООН в Афганістані глибоко схвильована загостренням конфлікту в місті і попереджає, що у разі продовження бойових дій, кількість постраждалих зросте.
Глибоко стурбовані ескалацією насильства в Кандагарі і його околицях на тлі безперервних атак талібів на місто. З 16 липня отримали поранення понад 230 мирних жителів,
– йдеться у повідомленні організації.
Місія продовжує працювати над виявленням усіх постраждалих через бої.
Конфлікт в Афганістані: що відомо
- Президент США розпочав виведення військ з Афганістану, через що у країні посилився вплив організації "Талібан". Однак у США пообіцяли, що допомагатимуть уряду Афганістану протистояти загрозі.
- Талібам вдалюся захопити понад 100 районів країни.
- За підрахунками ООН з травня по червень 2021 року в Афганістані вбили або поранили понад 2 400 мирних жителів. Це найбільший показник з початку обліку в 2009 році.