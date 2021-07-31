Представители миссии ООН подчеркивают, что реальное количество пострадавших может быть больше.

К теме Российские войска вплотную подошли к границе с Афганистаном: видео

Бои за город не утихают

В середине июля "Талибан" совершает атаки на город Кандагар. Миссия ООН в Афганистане глубоко обеспокоена обострением конфликта в городе и предупреждает, что в случае продолжения боевых действий, число пострадавших вырастет.

Глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Кандагаре и его окрестностях на фоне непрерывных атак талибов на город. С 16 июля получили ранения более 230 мирных жителей,
– говорится в сообщении организации.

Миссия продолжает работать над выявлением всех пострадавших за бои.

Конфликт в Афганистане: что известно

  • Президент США начал вывод войск из Афганистана, из-за чего в стране усилилось влияние организации "Талибан". Однако в США пообещали, что будут помогать правительству Афганистана противостоять угрозе.
  • Талибам удалось захватить более 100 районов страны.
  • По подсчетам ООН с мая по июнь 2021 года в Афганистане убили или ранили более 2 400 мирных жителей. Это самый большой показатель с начала учета в 2009 году.