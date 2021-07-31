Представители миссии ООН подчеркивают, что реальное количество пострадавших может быть больше.

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Бои за город не утихают

В середине июля "Талибан" совершает атаки на город Кандагар. Миссия ООН в Афганистане глубоко обеспокоена обострением конфликта в городе и предупреждает, что в случае продолжения боевых действий, число пострадавших вырастет.

Глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Кандагаре и его окрестностях на фоне непрерывных атак талибов на город. С 16 июля получили ранения более 230 мирных жителей,

– говорится в сообщении организации.

Миссия продолжает работать над выявлением всех пострадавших за бои.

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