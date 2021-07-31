Представители миссии ООН подчеркивают, что реальное количество пострадавших может быть больше.
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Бои за город не утихают
В середине июля "Талибан" совершает атаки на город Кандагар. Миссия ООН в Афганистане глубоко обеспокоена обострением конфликта в городе и предупреждает, что в случае продолжения боевых действий, число пострадавших вырастет.
Глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Кандагаре и его окрестностях на фоне непрерывных атак талибов на город. С 16 июля получили ранения более 230 мирных жителей,
– говорится в сообщении организации.
Миссия продолжает работать над выявлением всех пострадавших за бои.
Конфликт в Афганистане: что известно
- Президент США начал вывод войск из Афганистана, из-за чего в стране усилилось влияние организации "Талибан". Однако в США пообещали, что будут помогать правительству Афганистана противостоять угрозе.
- Талибам удалось захватить более 100 районов страны.
- По подсчетам ООН с мая по июнь 2021 года в Афганистане убили или ранили более 2 400 мирных жителей. Это самый большой показатель с начала учета в 2009 году.