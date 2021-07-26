Соответствующую информацию опубликовали в отчете миссии Организации Объединенных Наций. Как известно, среди жертв в первой половине 2021 года было больше женщин и детей, чем за любой другой такой период.

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За полгода зафиксировали 5 183 жертвы среди гражданского населения. Из них 1 659 человек погибли. В 2021 году за такой период было на 47% меньше потерь.

Женщины и дети

Важно то, что женщины и дети – это 46% всех жертв среди гражданского населения за первое полугодие.

Всего погибло:

468 детей;

219 женщин.

Ранены:

1 214 детей;

508 женщин.

В заявлении ООН отметили, что их особенно шокирует то, что женщины и дети составили почти половину всех жертв. Там не исключают того, что число жертв в 2021 году может стать самым большим со времени отчетности миссии в 2009 году.

По словам специальной представительницы Генерального секретаря ООН в Афганистане Деборы Лайонс, это произойдет, если не будет прекращен рост насилия.

Ситуация в Афганистане: кратко