Соответствующую информацию опубликовали в отчете миссии Организации Объединенных Наций. Как известно, среди жертв в первой половине 2021 года было больше женщин и детей, чем за любой другой такой период.

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За полгода зафиксировали 5 183 жертвы среди гражданского населения. Из них 1 659 человек погибли. В 2021 году за такой период было на 47% меньше потерь.

Женщины и дети

Важно то, что женщины и дети – это 46% всех жертв среди гражданского населения за первое полугодие.

Всего погибло:

  • 468 детей;
  • 219 женщин.

Ранены:

  • 1 214 детей;
  • 508 женщин.

В заявлении ООН отметили, что их особенно шокирует то, что женщины и дети составили почти половину всех жертв. Там не исключают того, что число жертв в 2021 году может стать самым большим со времени отчетности миссии в 2009 году.

По словам специальной представительницы Генерального секретаря ООН в Афганистане Деборы Лайонс, это произойдет, если не будет прекращен рост насилия.

Ситуация в Афганистане: кратко

  • В 2020 году состоялись переговоры США и "Талибана". Тогда договорились о выводе американских войск из Афганистана.
  • В то же время "талибы" не прекращают брать новые территории Афганистана под собственный контроль. Более того, они прибегают к насилию. Например, совершают казнь военных, которые уже сдались.
  • В Европе из-за обострения ситуации ухудшается кризис беженцев. Чувствует это и Украина.