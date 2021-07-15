Представитель Государственного департамента Нед Прайс назвал действия этих людей "зверством". Вашингтон не сомневается в подлинности видео.
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Казнь военных
В сети опубликовали видео, как боевики "Талибана" расстреливают 22 афганских военнослужащих. Перед тем они сложили оружие и хотели сдаться. У военных якобы закончились боеприпасы.
По информации CNN, видео сняли в июне в городе Давлат-Абад в провинции Фарьяб. Это недалеко от границы Афганистана с Туркменистаном. Журналисты настаивают на правдивости записи.
Хотя Талибан утверждает, что обнародованные видео якобы фальшивые.
Что этому предшествовало
- Весной 2021 года президент США Джо Байден и НАТО решили вывести все войска из Афганистана.
- В апреле это начали. Однако операцию приостановили из-за наступления "Талибана".
- "Талибы" заявили, что взяли под контроль 85% территории Афганистана.
- Официальные власти опровергли это. Хотя министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил о критической фазе в стране.