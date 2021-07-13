Американцы и их союзники окончательно выведут войска из Афганистана до конца августа 2021 года. Предварительно Джо Байден определил дату вывода в годовщину терактов 11 сентября. Те события шокировали мир и служили предпосылкой антитеррористической операции США в Афганистане для борьбы с исламскими радикалами из движения Талибан.

К теме Обострение ситуации в Афганистане: в Кандагаре продолжаются тяжелые бои с талибами

Талибы наращивают влияние

В связи с выводом 3 тысяч американских войск из Афганистана, талибы получили контроль над границей с Туркменистаном, Ираном и Таджикистаном. Главные афганские города контролирует власть страны во главе с президентом Ашрафом Гани.

Не утихают теракты талибов в отношении местного населения. Отсутствие власти после выхода американцев могут заполнить также:

Россия;

Китай;

Турция;

Индия.

Мировые игроки понимают важность налаживания диалога с талибами, как силой, что имеет реальное влияние в стране.

"Внешние игроки, может без восторга, но приняли Талибан как неотвратимое будущее, которое уже наступило", – пояснил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Миротворческая миссия Украины завершена

Вооруженные силы Украины находились с миротворческой миссией в Афганистане. Украинские военные помогали развивать инфраструктуру страны, обезвреживать мины и оказывали медицинскую помощь местному населению. 9 июня 2021 года в Украину из Афганистана вернулся 21 военнослужащий национального персонала Миссии НАТО "Решительная поддержка".

Актуально У Талибана нет сил для взятия Кабула, – Семиволос

"Для нас миротворчество было показателем того, что мы готовы не только отстаивать собственные интересы, требовать чего-то от Запада, и от США. Мы готовы также делать свою часть работы, рискуя жизнями собственных граждан", – подчеркнул эксперт Совета внешней политики "Украинский призма" Александр Краев.

На чем сконцентрируются США

Уход США из Афганистана означает формирование новой стратегии для Вашингтона. Чтобы поддерживать статус сверхдержавы, недостаточно просто содержать воинские контингенты по всему миру. Учитывая китайский фактор, в частности в Афганистане, мировые лидеры начнут борьбу на экономическом поле.

США будут концентрироваться на вещах более точечных. XXI век – это новые угрозы: киберугрозы, технологическая конкуренция, борьба за рынки, поиски дополнительных стимулов для развития,

– отметил доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Макар Таран.

Афганская нестабильность продлится еще долго

Американцы покидают страну в нестабильном состоянии. Результатом долгой войны США и НАТО на афганской территории являются более 240 тысяч убитых. Расходы Америки достигли почти 2,5 триллионов долларов. Сотни тысяч афганцев стали беженцами, а внутренний конфликт до сих пор продолжается.