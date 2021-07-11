Перед этим они захватили районы, граничащие с населенным пунктом. Также тяжелые бои происходят в регионах Данд, Аргандаб и Спин-Болдак.

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По информации армии Афганистана, талибы захватили Седьмой полицейский округ Кандагара. В результате наземных действий с боевой авиацией за последние сутки уничтожили 70 и ранили 8 боевиков "Талибана". Также известно, что есть пострадавшие среди гражданского населения, десятки людей ранены.

Боевики выгоняют людей

Из-за боевых действий примерно 2 тысяч семей районов Мир-Базаар и Мирвайс-Мина в седьмом округе Кандагара покинули свои дома. Об этом сообщило Управление по делам беженцев.

Боевики, как сообщил представитель полиции Джамал Наси Баракзай, силой выгоняют людей из дома, чтобы использовать соответствующие помещения для укрытия. Военные не хотят разрушать дома, поэтому им труднее выгнать талибов из населенного пункта.

Что известно о Кандагаре?

Перед тем, как международная операция под предводительством США не отстранила "Талибан" от власти, провинция была средоточием талибов. Также город Кандагар – это так называемая "столица" пуштунов. Многие представители этого народа входят в террористическую организацию.

Какова позиция талибов

Силы исламистского антиправительственного движения "Талибан" не подтверждают, что проводят бои в Кандагаре. Несмотря на это, они все же признают, что захватили несколько блокпостов в районах рядом.

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