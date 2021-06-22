Войска "Талибана" продолжают продвигать по Афганистану, захватывая важные пункты.

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Талибы вошли в порт Шерхан

Сегодня (22 июня – 24 канал) утром, после часа боев, талибы захватили порт Шерхан, город и пограничные посты с Таджикистаном,

– заявил член совета провинции Кундуз Халиддин Хакми.

Армейский офицер сообщил изданию AFP, что афганские военные были вынуждены отступить из-за большого количества боевиков "Талибана". Силы безопасности покинули свои посты, часть сбежала через границу.

Захват пограничных переходов с Таджикистаном и порту Шерхан стали наиболее значительным достижением талибов, начиная с 1 мая.

Местные СМИ также сообщают, что террористы 22 июня захватили 5 районов в провинциях Джаузджан на севере Афганистана и Пактия на юго-востоке.

Талибы захватывают афганские территории: последние новости

Афганистан на большинстве территории столкнулся с масштабным наступлением террористической организации "Талибан".

Боевики уже захватили по меньшей мере 30 афганских районов.

Из-за этого США могут замедлить вывод своих войск из Афганистана.

Справка. В конце апреля 2021 года войска Альянса и США начали вывод из Афганистана. Согласно плану, процесс должен завершиться 11 сентября. Президент Джо Байден считает, что Соединенные Штаты свои задачи в стране выполнили.