США і НАТО розпочали операцію виведення військ з Афганістану
Сполучені Штати й НАТО вже почали виводити війська з баз в Афганістані. Хоча раніше повідомляли, що виведення мало стартувати 1 травня та завершитися 11 вересня.
Джерело:Khaama Press
У планах Вашингтона та Альянсу припинити свою військову присутність в цій країні. Про початок виведення військ 25 квітня повідомив командувач військами США і НАТО в Афганістані генерал Скотт Міллер.
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Виведення військ США та НАТО з Афганістану
Ми вже почали здійснювати вивід з деяких баз,
– заявив генерал.
За словами Міллера, покинуті бази не будуть демонтувати. Натомість ухвалили рішення на безоплатній основі передати їх у розпорядження армії Афганістану.
Зокрема, Сполучені Штати мають намір передати 3 військові бази та 1 аеропорт афганським національним силам оборони й безпеки протягом найближчих 2 тижнів. Такі дії є частиною плану виведення на Байдена з Афганістану.
Які заяви щодо Афганістану робили раніше США та НАТО
- Нещодавно Джо Байден публічно підтвердив свої наміри вивести американські війська з Афганістану. Президент США зазначив, що це зроблять до символічної дати – 11 вересня 2021 року, а розпочнуть 1 травня. Він також додав, що Сполучені Штати домоглися виконання своїх завдань в Афганістані.
- Згодом з аналогічною заявою виступили міністри закордонних справ і оборони країн-членів НАТО.
- До слова, у 2020 році Дональд Трамп анонсував виведення військ з Афганістану. На початку 2021 року США справді скоротили кількість своїх військових там.
- Наразі офіційно в Афганістані перебувають 2 500 американських військових.
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