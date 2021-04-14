Трагедія 11 вересня не може виправдати продовження присутності американських військ в Афганістані. З такою заявою Джо Байден виступив у Білому домі 14 квітня.

Тим часом Німеччина продовжить свою місію в Афганістані

США виведе війська

Байден провів тісні консультації з союзниками та партнерами, військовими керівниками та професіоналами розвідки, з дипломатами та експертами з питань розвитку. Опісля дійшов висновку, що час припинити найдовшу війну в Америці. "Пора американським військам повернутися додому", – сказав Байден.

За його словами, причин, через яку війська США поїхали в Афганістан, більше не може пояснювати присутність там воїнів. Йдеться про трагедію 11 вересня, яка сталася майже 20 років тому.

Крайній термін виведення всіх американських військ з Афганістану – 11 вересня. Про точніші дати і етапи виведення стане відомо пізніше. Втім, Байден не збирається з цим затягувати і налаштований рішуче.

Зараз я четвертий американський президент, який очолює присутність американських військ в Афганістані. Два республіканці. Два демократи. Я не передам цю відповідальність на п'ятого,

– зазначив Байден.

Президент США зобов'язується підтримувати мирні переговори між урядом Афганістану і "Талібаном", а також надавати допомогу афганським національним силам оборони та безпеки.

Байден підкреслив, що дипломатична та гуманітарна робота США в Афганістані продовжуватиметься.

Війська США в Афганістані