Тим часом Німеччина продовжить свою місію в Афганістані
США виведе війська
Байден провів тісні консультації з союзниками та партнерами, військовими керівниками та професіоналами розвідки, з дипломатами та експертами з питань розвитку. Опісля дійшов висновку, що час припинити найдовшу війну в Америці. "Пора американським військам повернутися додому", – сказав Байден.
За його словами, причин, через яку війська США поїхали в Афганістан, більше не може пояснювати присутність там воїнів. Йдеться про трагедію 11 вересня, яка сталася майже 20 років тому.
Крайній термін виведення всіх американських військ з Афганістану – 11 вересня. Про точніші дати і етапи виведення стане відомо пізніше. Втім, Байден не збирається з цим затягувати і налаштований рішуче.
Зараз я четвертий американський президент, який очолює присутність американських військ в Афганістані. Два республіканці. Два демократи. Я не передам цю відповідальність на п'ятого,
– зазначив Байден.
Президент США зобов'язується підтримувати мирні переговори між урядом Афганістану і "Талібаном", а також надавати допомогу афганським національним силам оборони та безпеки.
Байден підкреслив, що дипломатична та гуманітарна робота США в Афганістані продовжуватиметься.
Війська США в Афганістані
- Американські війська активно беруть участь в цьому конфлікті. Наприклад, у 2011 році їхня кількість сягала 98 тисяч.
- У 2020 році Дональд Трамп анонсував виведення військ з Афганістану.
- На початку 2021 року США справді скоротили кількість своїх військових в Афганістані.
- Офіційно в Афганістані перебуває 2 500 американських військових. Втім, їхня кількість коливається й наразі їх там приблизно на 1 000 більше.