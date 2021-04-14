США выведет войска
Байден провел тесные консультации с союзниками и партнерами, военными руководителями и профессионалами разведки, с дипломатами и экспертами по вопросам развития. После пришел к выводу, что пора прекратить самую долгую войну в Америке. "Пора американским войскам вернуться домой", – сказал Байден.
По его словам, причина, по которой войска США уехали в Афганистан, больше не может объяснять присутствие там военных. Речь идет о трагедии 11 сентября, которая произошла почти 20 лет назад.
Крайний срок вывода всех американских войск из Афганистана – 11 сентября. О более точных датах и этапах вывода станет известно позже. Впрочем, Байден не собирается с этим затягивать и настроен решительно.
Сейчас я четвертый американский президент, возглавляющий присутствие американских войск в Афганистане. Два республиканца. Два демократа. Я не передам эту ответственность на пятого,
– отметил Байден.
Президент США обязуется поддерживать мирные переговоры между правительством Афганистана и "Талибаном", а также оказывать помощь афганским национальным силам обороны и безопасности.
Байден подчеркнул, что дипломатическая и гуманитарная работа США в Афганистане будет продолжаться.
Войска США в Афганистане
- Американские войска активно участвуют в этом конфликте. Например, в 2011 году их количество достигало 98 тысяч.
- В 2020 году Дональд Трамп анонсировал вывод войск из Афганистана.
- В начале 2021 года США действительно сократили количество своих военных в Афганистане.
- Официально в Афганистане находится 2 500 американских военных. Впрочем, их количество колеблется и сейчас их там примерно на 1 000 больше.