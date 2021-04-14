Трагедия 11 сентября не может оправдать продолжение присутствия американских войск в Афганистане. С таким заявлением Джо Байден выступил в Белом доме 14 апреля.

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США выведет войска

Байден провел тесные консультации с союзниками и партнерами, военными руководителями и профессионалами разведки, с дипломатами и экспертами по вопросам развития. После пришел к выводу, что пора прекратить самую долгую войну в Америке. "Пора американским войскам вернуться домой", – сказал Байден.

По его словам, причина, по которой войска США уехали в Афганистан, больше не может объяснять присутствие там военных. Речь идет о трагедии 11 сентября, которая произошла почти 20 лет назад.

Крайний срок вывода всех американских войск из Афганистана – 11 сентября. О более точных датах и этапах вывода станет известно позже. Впрочем, Байден не собирается с этим затягивать и настроен решительно.

Сейчас я четвертый американский президент, возглавляющий присутствие американских войск в Афганистане. Два республиканца. Два демократа. Я не передам эту ответственность на пятого,

– отметил Байден.

Президент США обязуется поддерживать мирные переговоры между правительством Афганистана и "Талибаном", а также оказывать помощь афганским национальным силам обороны и безопасности.

Байден подчеркнул, что дипломатическая и гуманитарная работа США в Афганистане будет продолжаться.

Войска США в Афганистане