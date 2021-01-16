2500 военнослужащих – именно такой военный контингент США по состоянию на 15 января находится в Афганистане, и такой же – в Ираке. Это наименьшее количество за почти 20 лет.

США выводят войска из Ирака и Афганистана

Соединенные Штаты Америки предельно сократили свой контингент в Афганистане и Ираке. Об этом 15 января сообщили на официальном сайте Пентагона – оборонного ведомства США.

Тем временем Россия увеличивает количество своих военных в оккупированном Крыму

Вывод войск из Азии (Ирак и Афганистан) еще в ноябре 2020 анонсировал президент США Дональд Трамп. Он сделал это во исполнение своего обещания "закончить две войны", начатые после терактов 11 сентября 2001 года.

О ситуации в Афганистане

15 января исполняющий обязанности министра обороны Крис Миллер в отдельном заявлении отметил, что теперь США могут спокойно пойти на такой шаг, ведь он не спровоцирует возрастание угроз в регионе.

Сегодня США как никогда приблизились к тому, чтобы положить конец почти двум десятилетиям войны и приветствовать возглавляемое афганцами движение к миру,

– написал Миллер.

США и дальше будут уменьшать там количество военных, но это зависит от достижения договоренностей между правительством Афганистана и "Талибаном". Сейчас контингент США в этой стране – 2500 человек, а в 2011 году их было аж 98 000.

О ситуации в Ираке

По словам Миллера, уменьшение американского военного контингента там – это признание возрастания способности армии Ирака адекватно реагировать на угрозы "Исламского государства".

Важно: Миллер подчеркнул, что вывод части войск из Ирака и Афганистана не означает изменений во внешней политике США. "Исламское государство" и "Талибан" Пентагон все еще считает серьезными угрозами.

И будет сотрудничать с правительствами и армиями стран Ближнего Востока до полного уничтожения этих угроз.