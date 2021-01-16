США зменшують кількість військових в Афганістані та Іраку до рівня 2001 року
2500 військовослужбовців – саме такий військовий контингент США станом на 15 січня перебуває в Афганістані, і такий самий – в Іраку. Це найменша кількість за майже 20 років.
США виводять війська з Іраку та Афганістану
Сполучені Штати Америки гранично скоротили свій контингент в Афганістані та Іраку. Про це 15 січня повідомили на офіційному сайті Пентагону – оборонного відомства США.
Тим часом Росія збільшує кількість своїх військових в окупованому Криму
Виведення військ з Азії (Іраку та Афганістану) ще у листопаді 2020 року анонсував президент США Дональд Трамп. Він зробив це на виконання своєї обіцянки "закінчити дві війни", розпочаті після терактів 11 вересня 2001 року.
Про ситуацію в Афганістані
15 січня виконувач обов'язків міністра оборони Кріс Міллер в окремій заяві зазначив, що тепер США можуть спокійно піти на такий крок, адже він не спровокує зростання загроз у регіоні.
Сьогодні США як ніколи наблизилися до того, аби покласти край майже двом десятиліттям війни та привітати очолюваний афганцями рух до миру,
– написав Міллер.
США можуть і далі зменшувати там кількість військових, але це залежатиме від досягнення домовленостей між урядом Афганістану і "Талібаном". Зараз контингент США у цій країні – 2 500 осіб, а у 2011 році їх було аж 98 000.
Про ситуацію в Іраку
За словами Міллера, зменшення американського військового контингенту там – це визнання зростання спроможності армії Іраку адекватно реагувати на загрози від "Ісламської держави".
- Важливо: Міллер наголосив, що виведення частини військ з Іраку та Афганістану не означає змін у зовнішній політиці США. "Ісламську державу" та "Талібан" Пентагон все ще вважає серйозними загрозами.
І буде співпрацювати з урядами та арміями країн Близького Сходу до повного знищення цих загроз.
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