2500 військовослужбовців – саме такий військовий контингент США станом на 15 січня перебуває в Афганістані, і такий самий – в Іраку. Це найменша кількість за майже 20 років.

США виводять війська з Іраку та Афганістану

Сполучені Штати Америки гранично скоротили свій контингент в Афганістані та Іраку. Про це 15 січня повідомили на офіційному сайті Пентагону – оборонного відомства США.

Тим часом Росія збільшує кількість своїх військових в окупованому Криму

Виведення військ з Азії (Іраку та Афганістану) ще у листопаді 2020 року анонсував президент США Дональд Трамп. Він зробив це на виконання своєї обіцянки "закінчити дві війни", розпочаті після терактів 11 вересня 2001 року.

Про ситуацію в Афганістані

15 січня виконувач обов'язків міністра оборони Кріс Міллер в окремій заяві зазначив, що тепер США можуть спокійно піти на такий крок, адже він не спровокує зростання загроз у регіоні.

Сьогодні США як ніколи наблизилися до того, аби покласти край майже двом десятиліттям війни та привітати очолюваний афганцями рух до миру,

– написав Міллер.

США можуть і далі зменшувати там кількість військових, але це залежатиме від досягнення домовленостей між урядом Афганістану і "Талібаном". Зараз контингент США у цій країні – 2 500 осіб, а у 2011 році їх було аж 98 000.

Про ситуацію в Іраку

За словами Міллера, зменшення американського військового контингенту там – це визнання зростання спроможності армії Іраку адекватно реагувати на загрози від "Ісламської держави".

Важливо: Міллер наголосив, що виведення частини військ з Іраку та Афганістану не означає змін у зовнішній політиці США. "Ісламську державу" та "Талібан" Пентагон все ще вважає серйозними загрозами.

І буде співпрацювати з урядами та арміями країн Близького Сходу до повного знищення цих загроз.

До слова, наприкінці 2020 року Україна заявляла, що готова долучитися до процесу відновлення Афганістану. А також хотіла б співпрацювати з НАТО у регіоні Середземного моря, зокрема і в Іраку.