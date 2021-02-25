Германия продолжит свою миссию в Афганистане
Война в Афганистане продолжается уже более 20 лет. В конфликте участвуют армия США и союзники по НАТО. Германия, как одна из стран миссии, заявила о продолжении участия в этом вооруженном конфликте еще на год.
Источник:"УКринформ"
Правительство Германии решило продлить военную миссию в Афганистане еще на год. Международная миссия под руководством НАТО Resolute Support продлится до 31 января 2022 года. Но соответствующее решение еще должен утвердить Бундестаг.
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Максимальное количество немецких военных в Афганистане не превысит 1300 человек. Сейчас они привлечены к подготовке, консультированию и поддержке афганских национальных сил обороны и безопасности.
Какова ситуация по количеству военных НАТО в Афганистане
- Германия участвует в этой операции в течение 20 лет. Иногда к участию в конфликте привлекали до 5 тысяч человек.
- Американские войска активно участвуют в этом конфликте. Например, в 2011 году их количество достигало 98 тысяч.
- В 2020 году Дональд Трамп анонсировал вывод войск из Азии (Ирака и Афганистана).
- В начале 2021 года Соединенные Штаты Америки сократили количество своих военных в Афганистане. Сейчас там находится 2500 военных. Это наименьшее количество за последние 20 лет.
- Количество силовиков НАТО в Афганистане может уменьшаться и в дальнейшем. Об этом заявляло правительство США, но это будет зависеть от того, как Афганистан и "Талибан" будут достигать договоренностей.
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