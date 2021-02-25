Война в Афганистане продолжается уже более 20 лет. В конфликте участвуют армия США и союзники по НАТО. Германия, как одна из стран миссии, заявила о продолжении участия в этом вооруженном конфликте еще на год.

Правительство Германии решило продлить военную миссию в Афганистане еще на год. Международная миссия под руководством НАТО Resolute Support продлится до 31 января 2022 года. Но соответствующее решение еще должен утвердить Бундестаг.

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Максимальное количество немецких военных в Афганистане не превысит 1300 человек. Сейчас они привлечены к подготовке, консультированию и поддержке афганских национальных сил обороны и безопасности.

Какова ситуация по количеству военных НАТО в Афганистане