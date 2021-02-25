Війна в Афганістані триває вже понад 20 років. В конфлікті беруть участь армія США та союзниками по НАТО. Німеччина, як одна з країн місії, заявила про продовження участі у цьому збройному конфлікті ще на рік.

Уряд Німеччини вирішив продовжити військову місію в Афганістані ще на рік. Міжнародна місія під керівництвом НАТО Resolute Support триватиме до 31 січня 2022 року. Але відповідне рішення ще має затвердити Бундестаг.

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Максимальна кількість німецьких військових в Афганістані не перевищить 1300 осіб. Наразі вони залучені до підготовки, консультування та підтримки афганських національних сил оборони та безпеки.

Яка ситуація за кількістю війських НАТО в Афганістані