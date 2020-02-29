США оголосили про повне виведення військ з Афганістану: терміни і умови історичної угоди
29 лютого Сполучені Штати Америки оголосили про повне виведення американського військового контингенту з Афганістану. Це відбудеться через 14 місяців з дня підписання угоди. Для цього довелося підписати угоду з бойовиками "Талібан" і викреслити їх зі списку терористичних організацій.
Сполучені Штати та ісламістське угруповання "Талібан" підписали мирну угоду, яка має завершити 18-річну війну в Афганістані. На церемонії підписання був присутній державний секретар США Майк Помпео, генсек НАТО Єнс Столтенберг і представник "Талібану" у Катарі Сухалі Шахін. Про це повідомляє AFP.
До теми: Трамп здійснив історичний візит до Афганістану: деталі
Підписання угоди відбулося у столиці Катару Досі, де представники США й "Талібану" зустрічалися для попередніх перемовин.
Деталі історичної угоди
- Документ має назву "Спільна декларація для створення миру в Афганістані".
- Угода передбачає вилучення "Талібану" зі списку терористичних організацій Ради Безпеки ООН. США візьмуть участь у налагодженні діалогу між Пакистаном та Афганістаном з приводу цього питання.
- Протягом 135 днів після підписання мирної угоди, США зменшить свою військову присутність у країні з 14 тисяч до 8,6 тисяч осіб.
- Через 14 місяців з моменту підписання угоди США разом із союзниками по НАТО повністю вийдуть з Афганістану.
- Найважливіша частина угоди — це початок внутрішньоафганського діалогу за участі офіційно уряду в Кабулі і "Талібану". Ці перемовини відбуватимуться за посередництва США й мають на меті, серед іншого, звільнення значної кількості полонених з обох сторін (зокрема й за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста), а також створення умов для "досягнення політичного врегулювання та постійного і тривалого припинення вогню".
- США допомагатимуть Афганістану у боротьбі з терористами "Аль-Каїди" та осередками "Ісламської держави".
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що в разі погіршення безпекової ситуації Альянс відновить свою присутність в Афганістані.
Що відомо про "Талібан"?Радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. У низці країн "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонено. З листопада 1999 року проти руху діють міжнародні санкції ООН за відмову видати терориста Осаму бен Ладена та сприяння терористичній організації "Аль Каїда".
Війна в Афганістані: основні факти і цифри
США вторглися в Афганістан для боротьби з "Талабіном" після терористичних атак 11 вересня 2001 року. Талібів підозрювали у приховуванні бійців терористичного угруповання "Аль-Каїда", зокрема Осами бен Ладена, на території Афганістану.
Втрати у війні в Афганістані
- Для фінансування військових операцій та підтримки афганського уряду США витратили загалом понад 2 трильйона доларів. У бойових діях загинули 2400 американських військових, а понад 20 тисяч отримали поранення.
- За даними місії ООН зі сприяння Афганістану, яка з 2009 року веде підрахунок загиблих і постраждалих в Афганістані, за останні 10 років 35 тисяч мирних жителів загинули, ще 65 тисяч осіб отримали поранення. Водночас, гуманітарні громадські організації вважають, що жертв серед мирного населення було куди більше.
- Влітку 2019 року ООН опублікувала звіт, згідно з яким у першій половині 2019 року в результаті дій афганської армії і військ НАТО в Афганістані загинуло більше цивільного населення, ніж від рук "Талібану" і "Ісламської держави".
- Зараз під контролем талібів перебуває понад половина території Афганістану.
США офіційно завершили свою бойову місію в Афганістані в 2014 році, але як і раніше надають значну авіаційну та іншу військову підтримку збройним силам Афганістану.
Про поновлення переговорів із "Талібаном" президент США Дональд Трамп заявив під час незапланованого візиту до американської військової бази в Афганістані 28 листопада 2019 року. Тоді він сказав, що таліби готові укласти угоду і припинити вогонь на території країни.
Із 21 лютого між США й "Талібаном" почало діяти семиденне перемир’я по всій території Афганістану, дотримання якого стало умовою для підписання мирної угоди 29 лютого.
Афганістан на карті: