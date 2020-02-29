США оголосили про повне виведення військ з Афганістану: терміни і умови історичної угоди

29 лютого Сполучені Штати Америки оголосили про повне виведення американського військового контингенту з Афганістану. Це відбудеться через 14 місяців з дня підписання угоди. Для цього довелося підписати угоду з бойовиками "Талібан" і викреслити їх зі списку терористичних організацій.

Сполучені Штати та ісламістське угруповання "Талібан" підписали мирну угоду, яка має завершити 18-річну війну в Афганістані. На церемонії підписання був присутній державний секретар США Майк Помпео, генсек НАТО Єнс Столтенберг і представник "Талібану" у Катарі Сухалі Шахін. Про це повідомляє AFP.

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Підписання угоди відбулося у столиці Катару Досі, де представники США й "Талібану" зустрічалися для попередніх перемовин.

Деталі історичної угоди

Документ має назву "Спільна декларація для створення миру в Афганістані".

Угода передбачає вилучення "Талібану" зі списку терористичних організацій Ради Безпеки ООН . США візьмуть участь у налагодженні діалогу між Пакистаном та Афганістаном з приводу цього питання.

. США візьмуть участь у налагодженні діалогу між Пакистаном та Афганістаном з приводу цього питання. Протягом 135 днів після підписання мирної угоди, США зменшить свою військову присутність у країні з 14 тисяч до 8,6 тисяч осіб.

Через 14 місяців з моменту підписання угоди США разом із союзниками по НАТО повністю вийдуть з Афганістану.

Найважливіша частина угоди — це початок внутрішньоафганського діалогу за участі офіційно уряду в Кабулі і "Талібану". Ці перемовини відбуватимуться за посередництва США й мають на меті, серед іншого, звільнення значної кількості полонених з обох сторін (зокрема й за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста), а також створення умов для "досягнення політичного врегулювання та постійного і тривалого припинення вогню".

Ці перемовини відбуватимуться за посередництва США й мають на меті, серед іншого, звільнення значної кількості полонених з обох сторін (зокрема й за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста), а також створення умов для "досягнення політичного врегулювання та постійного і тривалого припинення вогню". США допомагатимуть Афганістану у боротьбі з терористами "Аль-Каїди" та осередками "Ісламської держави".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що в разі погіршення безпекової ситуації Альянс відновить свою присутність в Афганістані.

Що відомо про "Талібан"?Радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. У низці країн "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонено. З листопада 1999 року проти руху діють міжнародні санкції ООН за відмову видати терориста Осаму бен Ладена та сприяння терористичній організації "Аль Каїда".

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США вторглися в Афганістан для боротьби з "Талабіном" після терористичних атак 11 вересня 2001 року. Талібів підозрювали у приховуванні бійців терористичного угруповання "Аль-Каїда", зокрема Осами бен Ладена, на території Афганістану.

Втрати у війні в Афганістані

Для фінансування військових операцій та підтримки афганського уряду США витратили загалом понад 2 трильйона доларів . У бойових діях загинули 2400 американських військових, а понад 20 тисяч отримали поранення.

. У бойових діях загинули 2400 американських військових, а понад 20 тисяч отримали поранення. За даними місії ООН зі сприяння Афганістану, яка з 2009 року веде підрахунок загиблих і постраждалих в Афганістані, за останні 10 років 35 тисяч мирних жителів загинули, ще 65 тисяч осіб отримали поранення. Водночас, гуманітарні громадські організації вважають, що жертв серед мирного населення було куди більше.

Влітку 2019 року ООН опублікувала звіт, згідно з яким у першій половині 2019 року в результаті дій афганської армії і військ НАТО в Афганістані загинуло більше цивільного населення, ніж від рук "Талібану" і "Ісламської держави".

Зараз під контролем талібів перебуває понад половина території Афганістану.

США офіційно завершили свою бойову місію в Афганістані в 2014 році, але як і раніше надають значну авіаційну та іншу військову підтримку збройним силам Афганістану.

Про поновлення переговорів із "Талібаном" президент США Дональд Трамп заявив під час незапланованого візиту до американської військової бази в Афганістані 28 листопада 2019 року. Тоді він сказав, що таліби готові укласти угоду і припинити вогонь на території країни.

Із 21 лютого між США й "Талібаном" почало діяти семиденне перемир’я по всій території Афганістану, дотримання якого стало умовою для підписання мирної угоди 29 лютого.

Афганістан на карті: