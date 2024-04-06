Кому надають таку знижку
Така знижка надається пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості. За умови, що вони мали певну професію.
Читайте також Схема на 475 мільйонів гривень: на Волинській митниці зросла кількість підозрюваних
Про які професії йдеться:
- працівники музеїв;
- працівники бібліотек;
- спеціалісти з захисту рослин;
- працівники сфери освіти;
- працівники державних і комунальних закладів культури, у тому числі освітніх закладів у сфері культури
- працівники медичної та фармацевтичної галузі.
Важливою умовою для отримання знижки є те що пенсіонер продовжує проживати у сільській місцевості після виходу на пенсію. Також особа має відповідати таким критеріям:
- середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні пів року не більш як 4 240 гривень;
- кількість стажу за вказаною спеціальністю не може бути менше за 3 роки;
- на момент виходу на пенсію, особа має працювати за однією з вказаних професій.
Як отримати таку пільгу
Для отримання знижки потрібно подати заяву у ПФУ. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн. До заяви необхідно додати:
- документи, які підтверджують проживання в сільській місцевості;
- спеціальна довідка від відділу охорони здоров’я, районної адміністрації чи іншої організації(залежить від сфери діяльності особи) про право на пільги.