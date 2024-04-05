Злочинні схеми на Волинській митниці

Схема полягала у тому, що протягом 2018-2019 років працівники митниці під керівництвом колишнього працівника правоохоронних органів занижували митні платежі під час переміщення високоліквідних товарів через міжнародний пункт пропуску "Ягодин".

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Зауважте! Нині коло підозрюваних у цій справі зросло до 20 осіб. З них 9 працівників митниці та 11 приватних осіб.

Тож такі товари, як мобільні телефони, комп'ютерна техніка, одяг відомих виробників тощо, ховалися під речами зі значно меншою вартістю і провозилися в Україну.

Працівники Волинської митниці:

забезпечували митне оформлення товарів без належних митних формальностей;

складали підроблені акти про проведення митних оглядів;

вносили до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор" неправдиву інформацію;

навмисне не робили дій щодо припинення злочинної схеми.

Нині вирішується питання про запобіжні заходи для нових підозрюваних. Слідство триває.