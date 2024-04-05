Преступные схемы на Волынской таможне

Схема заключалась в том, что в течение 2018-2019 годов работники таможни под руководством бывшего работника правоохранительных органов занижали таможенные платежи во время перемещения высоколиквидных товаров через международный пункт пропуска "Ягодин".

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Обратите внимание! Сейчас круг подозреваемых по этому делу возрос до 20 человек. Из них 9 работников таможни и 11 частных лиц.

Поэтому такие товары, как мобильные телефоны, компьютерная техника, одежда известных производителей и т.д., прятались под вещами со значительно меньшей стоимостью и провозились в Украину.

Работники Волынской таможни:

обеспечивали таможенное оформление товаров без надлежащих таможенных формальностей;

составляли поддельные акты о проведении таможенных осмотров;

вносили в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор" ложную информацию;

умышленно не предпринимали действий по прекращению преступной схемы.

Сейчас решается вопрос о мерах пресечения для новых подозреваемых. Следствие продолжается.